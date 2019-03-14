Четверг, 14 Марта 2019 18:04

АрмИнфо. Военно-образовательному лицею им. Монте Мелконяна должна быть выделена новая территория, а нынешний небезызвестный экс-учебный центр Министерства финансов в Дилижане, возможно, будет передан в концессионное управление в качестве люксового отеля. Об этом рассказал 14-го марта беседе с журналистами глава Госкомитета по управлению имущества Нарек Бабаян.

Нарек Бабаян уже успел побывать на территории Учебного центра, ознакомился с имуществом и его потенциалом. На территории учебного комплекса, по его словам, стоит гостиничный корпус, который на сегодня под замком, 9 двухэтажных коттеджей, и только часть Центрального корпуса и спортивный комплекс используются кадетами военно-образовательного лицея им. Монте Мелконяна.

"Изначально объект был построен на средства Комитета госдоходов в качестве дома отдыха, оздоровительного и учебного центра для

сотрудников, но после апрельской войны 2016 года, на фоне всенародного негодования, комплекс был предоставлен военно-образовательному лицею им. Монте Мелконяна. Конечно, кадеты лицея должны быть обеспечены хорошими условиями, но это не означает, что лицею со 100 учащимися должна быть предоставлена территория площадью в 8 га с великолепными люксовыми условиями проживания", - указал он, призвав воздержаться от манипуляций в контексте того, что солдат достоин лучших условий.

Как указал глава Госимущества, военный лицей не предоставляет и не может предоставлять гостиничные услуги, в связи с чем правительство задумалось над предоставлением лицею иных помещений. "Надо найти приемлемое, но хорошее решение вопроса. Лицей должен быть обеспечен хорошими условиями, мо мы не имеем право предавать бездействию такую стройку с многомиллионными инвестициями, для обеспечения сохранности которого мы продолжаем выделять огромные средства и не извлекать их этого выгоду", - заявил Бабаян, отметив, что только на обеспечения чистоты ежегодно выделяется 63 млн драмов.

При этом, как подчеркнул глава Госимущества, в настоящее время нет конкретных расчетов относительно того, сколько конкретно средств было в действительности вложено в проект, и сколько прикарманено. Нет также расчетов по поводу прибыльности возможного задействования объекта в качестве гостиницы. Но наилучшим решением для Учебного центра в Дилижане, по его словам, будет его передача в доверительное управление, как и для гостиницы "Голдэн пэлас" в Цахкадзоре, которая семья экс-главы таможни Армена Аветисяна, обвиняемого в незаконной предпринимательской деятельности и легализации полученных преступным путем сумм в особо крупных размерах (отмывание денег), пожелал <передать в дар> государству.

Данные гостиницы, по словам главы Комитета, могут стать частью сети мировых гостиниц. По крайней мере, как указал он, с учетом имеющихся возможностей, учебный центр в Дилижане может претендовать на звание <лакшари>.

Ранее АрмИнфо сообщало, что Комитет госдоходов (КГД) Армении возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, служебного подлога и присвоения или растраты при строительстве учебного центра Министерства финансов "Дилижан". В рамках изучения дела были получены данные о допущенных злоупотреблениях и хищениях в процессе строительства.

Строительство учебного центра Минфина вызвало в свое время громкие обсуждения в связи с затратами, которые Минфин за счет госсредств направляет на его оборудование. Там и спа-центры, сауны, ресторан, несколько кафе и теннисных кортов, отдельная гостиница. Обставлен объект, мягко говоря, роскошно. Двери итальянские, деревянные и бронированные, плиты из пресс-гранита производства ОАЭ, керамические умывальники, унитазы, биде. Только по одному договору выплачен 41 млн драм за кухонные принадлежности: специальные вилки для рыбы, другие - для стейков, хромированные ножницы для сигар, ложки для льда, шейкеры, 114 металлических контейнеров для салфеток по 40 тыс драм каждый, а каждая мыльница стоит 60 тыс драм. Каждое из увеличивающих зеркал в ванных стоит 100 долларов, а занавеси немецкого производства. Все строение облицовано полированным травертином. Только по официальным документам, на все это потрачено из госбюджета 26 млрд драм, или около 60 млн долларов. Скажем для сравнения, что строительство в центре Еревана огромной гостиницы под международным брендом потребовало 23 млн долларов.

Несмотря на то, что Центр изначально предусматривался для нужд сотрудников налоговых и таможенных органов, в 2016 году, сразу после смены правительства учебный центр был передан на госбаланс с учетом нецелесообразности эксплуатации Центра со стороны Комитета по госдоходам и с условием дальнейшей его передачи в право пользования другому лицу. Далее было принято решение - движимое и недвижимое имущество центра переходит на баланс Минобороны для организации военно-образовательного процесса лицея им. Монте Мелконяна.