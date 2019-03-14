Четверг, 14 Марта 2019 18:03

АрмИнфо.Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что для осуществления <экономической революции>, Армении необходимо нормализовать отношения с Турцией и Азербайджаном.

<Премьер-министр Армении объявил об экономической революции. Ради Бога, но у него закрыты границы, как минимум с двумя государствами из четырех, с которыми Армения граничит, плюс проблемы с остальными. Это, наверное, как первый шаг для того, чтобы понять, что надо открывать границу и устанавливать нормальные отношения. И понятие добрососедства оставалось одним из основ международного права>, - цитирует Мамедъярова <Интерфакс-Азербайджан>.

Комментируя слова премьера Армении о том, что Ереван продолжит в переговорах с Баку настаивать на участии в них Арцаха, Эльмар Мамедъяров заявил, что не исключает, что Никол Пашинян поднимет этот вопрос на предстоящей встрече с Ильхамом Алиевым.

Глава МИД Азербайджана также заявил, что в настоящий момент Ереван и Баку согласовывают сроки проведения встречи глав двух государств.