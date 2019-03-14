Четверг, 14 Марта 2019 18:02

АрмИнфо. Армения и Болгария до следующего заседания межправительственной комиссии, которое состоится в 2021 году, наметили достаточно амбициозную повестку сотрудничества. Об этом стало известно в ходе встречи вице премьера РА Тиграна Авиняна с делегацией Болгарии, возглавляемой министром транспорта, связи и ИТ Росеном Желязковым.

Как сообщает пресс-служба правительства, Авинян отметил, что проведение 8-го заседания армяно-болгарской межправительственной комиссии станет стимулом для развития взаимовыгодного сотрудничества межу странами. В свою очередь, министр Желязков отметил, что прибыл в Армению с представителями более чем 30 болгарских предприятий, что свидетельствует о высоком интересе Болгарии к армянскому рынку.

В ходе встречи собеседники коснулись также возможностей сотрудничества в сфере высоких технологий, в частности, в области цифровизации, развития оптико-волоконных скоростных сетей, кибербезопасности и др. Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся авиаперевозок и налаживания партнерства в сфере мультимодальных грузоперевозок.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Болгарией в 2018 году составил $259.1 млн. с годовым спадом на 19,6%. В частности, экспорт сократился на 23,8% до $215.2 млн, при росте импорта на 9,5% до $43.7 млн.