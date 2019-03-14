Четверг, 14 Марта 2019 18:01

АрмИнфо.Завершившийся накануне визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Армению - не что иное, как часть политики Тбилиси по аккуратному лавированию между Баку и Ереваном. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский аналитик, эксперт по Кавказу Сергей Маркедонов.

12-13 марта Армению с двухдневным официальным визитом посетила президент Грузии Саломе Зурабишвили. В Ереване грузинский президент провела встречи с армянским коллегой Арменом Саркисяном и премьер-министром Николом Пашиняном. В конце февраля президент Грузии с аналогичным визитом посетила Азербайджан.

По оценкам аналитика, в силу целого ряда внутренних и внешних факторов заявления и поведение первых лиц Грузии традиционно выделяются сбалансированностью и корректностью. Основной причиной является необходимость балансирования Тбилиси между двумя конфликтующими соседними странами. Учитывая же недавний, февральский визит грузинского президента в Баку, мартовский визит Зурабишвили в Ереван, на взгляд Маркедонова, стал именно очередным проявлением комплементарности по-грузински.

Аналитик считает, что в условиях наличия в Грузии многочисленных этнических общин армян и азербайджанцев в регионах Самцхе-Джавахети и Квемо-Картли, граждан Грузии армянского происхождения, любой отход Тбилиси от подобной политики способен спровоцировать нестабильность и внутри этой многонациональной страны.

"В этом аккуратном лавировании Грузии, с одной стороны, Тбилиси учитывает существенные экономические связи, инвестиции, коммуникационные проекты сАзербайджаном, а с другой - необходимость сохранения хороших, добрососедских отношений с южным соседом - Арменией, помимо всего прочего являющейся страной- членом ЕАЭС, ОДКБ и союзником России в регионе. И кому как не Зурабишвили с ее обширными международными связями поддерживать внешнюю политику Грузии", - подытожил Маркедонов.