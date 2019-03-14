Четверг, 14 Марта 2019 17:24

АрмИнфо.Дорогие ереванцы сегодня мы претворяем в жизнь нашу давнюю мечту, освобождаем территории около здания Оперы и возвращаем данному месту атмосферу культурного центра. Об этом говорится в заявлении мэра Еревана Айка Марутяна.

Мэр подчеркнул, что это начало процесса, и он будет продолжительным. "Я благодарен всем ереванцам за то, что в этом вопросе они поддерживают нас, мы чувствуем вашу поддержку. Давайте вернем Еревану его культурный облик", - заключил Марутян.

Отметим, что сегодня в столице продолжились акции протеста против сноса кафе у здания Оперы в Ереване. Протестующие требуют остановить демонтаж кафе. Сегодня 16 участников акции были подвергнуты приводу.

Напомним, что, несмотря на протесты, префект ереванской общины Центр Виктор Мнацаканян заявил, что работы по демонтажу кафе будут продолжены, пояснив, что под снос идут два объекта, которые находятся на "первой линии" театральной площади ("Джазве" и "Атлант"). Он заявил, что не понимает реакцию протестующих, поскольку о демонтаже было объявлено за месяц, и владельцы кафе были оповещены о запланированных работах. Что касается кафе "Мегеди", его не снесут, заверил Мнацаканян. "С кафе "Шоколадница" у нас идет судебное разбирательство, но в дальнейшем это кафе тоже пойдет под снос",- сказал Мнацаканян, заверив, что как только закончатся демонтажные работы, мэрия Еревана сразу приступит к работам по озеленению этих территорий, отметив, что для реализации этих работ был приглашен ландшафтный дизайнер из Голландии