Четверг, 14 Марта 2019 17:23

АрмИнфо. Планируется визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Болгарию. Об этом в эксклюзивном интервью АрмИнфо рассказал министр транспорта и связи Болгарии Росен Желязков.

"В скором времени состоится визит премьер-министра Армении в Софию. Данный визит яркое свидетельство наличия политических отношений высокого уровня между двумя странами", - сказал болгарский министр, который находился в Ереване для участия в армяно-болгарском бизнес-форуме и заседании межправкомисии.

В тоже время, говоря об уровне армяно-болгарских торгово­экономических отношений Желязков выразил неудовлетворение существующим положением дел, выразив убеждение, что есть все задатки для стимулирования взаимодействия в этом направлении.

Полный текст интервью с болгарским министром будет опубликован в понедельник 18 марта.

Отметим, что дипломатические отношения между Арменией и Болгарией были установлены 18 января 1992г. 15 января 2008г. Между Арменией и Болгарией действует армяно-болгарская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 7-е заседание состоялось в 2015г. 14-15 декабря в Софии. Заметим, что последний визит высокого уровня из Армении в Болгарию был в 2016 году на уровне главы МИД Эдварда Налбандяна. Также 2008 г. Болгарию посетил третий президент Армении Серж Саргсян, 2007г. глава МИД Вартан Осканян, второй президент Армении Роберт Кочарян дважды в 2003 и 2005 гг посещал Болгарию. Первый президент РА Левон Тер-Петросян также был в Софии в 1995 г.

Меж тем последний визит высокого уровня из Болгарии в Армению был в 2018 году на уровне президента Румена Радева. Кроме того, в 2015 в Ереване побывал вице-спикер Национального Собрания Красимир Каракачанов, в 2013 - министр иностранных дел Болгарии Кристиан Вигенин, 2012 - министр иностранных дел Болгарии Николай Младенов, в 2012 - премьер Бойко Борисов, 2007 - премьер Сергей Станишев, в 2006 -президент Национального Собрания Георгий Пирински, в 2005 - глава МИД Соломон Паси, в 2004 - президент Георги Прванов, в 1999 - президент Петр Стоянов.