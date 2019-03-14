Четверг, 14 Марта 2019 17:13

АрмИнфо. Бренд Spirit of Dubai Parfums представил новый аромат Shumukh, который подойдет как для женщин, так и для мужчин. При стоимости порядка $1,3 млн (4,752 млн дирхамов) он стал самым дорогим в мире.

Флакон из муранского стекла помещен на пьедестал высотой 1,97 метра, его украшают 3,5 тысячи бриллиантов и топазов, а также жемчуг, золото и серебро. Богатый «наряд» парфюма отсылает к истории Арабских Эмиратов через ключевые элементы дизайна: на флаконе застыли золотые арабские скакуны, розы и сокол.

Автором Shumukh выступил Асгар Адам Али, главный парфюмер компании Nabeel Perfumes. Он разыскал мастеров в Швейцарии, Италии и Франции, которые помогали ему оформлять этот букет. На создание парфюма ушло три года.

Аромат называют уникальным: его составляли из натуральных ингредиентов, привезенных из самых дальних уголков земного шара. Среди них сандаловое дерево, мускус, турецкая роза, пачули, иланг-иланг и ладан.

Существует только один флакон драгоценного парфюма. Увидеть его можно исключительно на Fashion Avenue торгового центра Dubai Mall на экспозиции ART+