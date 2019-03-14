Четверг, 14 Марта 2019 17:11

АрмИнфо. Сенаторы Казахстана и России обсудили роль Астанинского процесса в урегулировании ситуации в Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Астана, что называется, подставила плечо в, пожалуй, наиболее сложный момент урегулирования, когда нужно было сводить воедино во многом несовпадающие позиции многих внешних факторов», - сказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам РФ Константин Косачев.

Косачев подчеркнул, что «Астана была, есть и будет оставаться площадкой, где будут вырабатываться содержательные конструктивные и устойчивые решения, (...) где требуется объективный и ответственный подход со стороны организаторов соответствующих переговоров и консультации».

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Дарига Назарбаева поблагодарила коллегу за высокую оценку вклада Казахстана в процесс урегулирования ситуации в Сирии.

«Очень важное значение имеет сотрудничество в сирийском направлении. Вы упомянули Астанинский процесс. Мы действительно гордимся тем, насколько большой вклад внес в дело регулирования ситуации в Сирии. Мы также высоко оцениваем роль России в сирийском вопросе. И радуемся тому, что сегодня остались уже последний оплот ДАИШ в сирийском направлении. Надеемся, что скоро эта тема будет закрыта», - отметила Дарига Назарбаева.

При этом казахстанский сенатор подчеркнула, что важный вопрос - в каком направлении будут спасаться бегством террористы, «какая у них следующая точка интереса в нашем регионе, в том числе и Центральной Азии». «Мы очень высоко ценим вклад России в работу именно в афганском направлении тоже и на афганской границе. В данном случае у нас есть информация о том, что они сейчас направляются на север Афганистана с тем, чтобы продвигаться дальше в глубь Центральной Азии, и нас, конечно, эти вопросы очень волнуют», - отметила она.

Напомним, первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января 2017 года. В последний раз переговоры проходили в ноябре 2018 года.