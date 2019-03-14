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АрмИнфо. Сенаторы Казахстана и России обсудили роль Астанинского процесса в урегулировании ситуации в Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Астана, что называется, подставила плечо в, пожалуй, наиболее сложный момент урегулирования, когда нужно было сводить воедино во многом несовпадающие позиции многих внешних факторов», - сказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам РФ Константин Косачев.
Косачев подчеркнул, что «Астана была, есть и будет оставаться площадкой, где будут вырабатываться содержательные конструктивные и устойчивые решения, (...) где требуется объективный и ответственный подход со стороны организаторов соответствующих переговоров и консультации».
Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Дарига Назарбаева поблагодарила коллегу за высокую оценку вклада Казахстана в процесс урегулирования ситуации в Сирии.
«Очень важное значение имеет сотрудничество в сирийском направлении. Вы упомянули Астанинский процесс. Мы действительно гордимся тем, насколько большой вклад внес в дело регулирования ситуации в Сирии. Мы также высоко оцениваем роль России в сирийском вопросе. И радуемся тому, что сегодня остались уже последний оплот ДАИШ в сирийском направлении. Надеемся, что скоро эта тема будет закрыта», - отметила Дарига Назарбаева.
При этом казахстанский сенатор подчеркнула, что важный вопрос - в каком направлении будут спасаться бегством террористы, «какая у них следующая точка интереса в нашем регионе, в том числе и Центральной Азии». «Мы очень высоко ценим вклад России в работу именно в афганском направлении тоже и на афганской границе. В данном случае у нас есть информация о том, что они сейчас направляются на север Афганистана с тем, чтобы продвигаться дальше в глубь Центральной Азии, и нас, конечно, эти вопросы очень волнуют», - отметила она.
Напомним, первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января 2017 года. В последний раз переговоры проходили в ноябре 2018 года.
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|Парламент Армении во втором и окончательном чтении одобрил поправки в законах "О запрете на ввоз праворульных автомобилей" и "Об общественной службе"
|Посол Армении и министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана обсудили перспективы сотрудничества
|Алиев вновь заявил о неприемлемости изменения нынешнего формата карабахских переговоров
|ОБСЕ распространила заявление по итогам визита Мирослава Лайчака в Армению
|Глава Миграционной службы Армении в Женеве предложил реформировать конвенцию <О статусе беженцев>
|В рамках недели НАТО в Ереване проходит международная конференция по вопросам укрепления чести и достоинства в ВС
|Руководитель Арцахского союза армянских беженцев из Азербайджана встретился с действующим председателем ОБСЕ
|Прогноз: В ближайшие пять дней температура воздуха в Армении существенно не изменится
|В Армении автодороги в основном проходимы, Ларс закрыт
|Китай и Иран усилят сотрудничество по проектам инициативы "Один пояс - один путь"
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|Никол Пашинян и действующий председатель ОБСЕ подчеркнули необходимость совместного решения проблем, стоящих перед организацией
|Маилян: Участие Арцаха в переговорном процессе не ставится в качестве предусловия Арменией
|Степанакерт: На встрече с Действующим председателем ОБСЕ не поднимался вопрос проведения Азербайджаном широкомасштабных военных учений
|Маилян: Действующему председателю ОБСЕ были представлены обоснования причин участия Арцаха в переговорном процессе в качестве третьей стороны
|Прогноз: Взаимодействие с Израилем позволит Армении изменить региональный баланс сил в свою пользу
|Прогноз: Инициатива Никола Пашиняна способна привести к коренному перелому в переговорном процессе
|Военнослужащие из Армении, осуществлявшие миротворческую миссию в Афганистане, вернулись на родину
|Министр обороны Армении и глава оборонной комиссии Сейма Литвы обсудили перспективы сотрудничества
|Президент Армении и действующий председатель ОБСЕ обменялись мнениями об эффективности деятельности ОБСЕ, задачах, стоящих перед организацией
|Спикер парламента Армении и действующий председатель ОБСЕ обсудили возможности мирного урегулирования карабахского конфликта
|Содокладчики ПАСЕ по мониторингу в Армении встретились с Омбудсменом РА
|Более 40 армянских ресторанов и 3 кулинарные школы примут участие в гастрономическом фестивале Gout de France
|В одном из домов села Аршалуйс полиция Армении обнаружила большое количество незаконного оружия
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|Гагик Царукян: Перед законом все люди равны, и первыми обязаны отвечать те люди, которые занимают определенное положение в обществе
|Глава ППА: Подорожание газированных напитков и сигарет неприемлемо
|На сайте Америабанка за считанные минуты можно в онлайн режиме заключить ОСАГО-договор
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