Четверг, 14 Марта 2019 17:10

АрмИнфо. Оптимизация госаппарата осуществляется потому, что многие структуры в правительстве, по сути, выполняют одни и те же функции, что снижает эффективность деятельности всего госаппарата. Об этом 14 марта в ходе встречи с содокладчиками Мониторинговой комиссии ПАСЕ в Армении заявил глава постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, депутат от блока "Мой шаг" Владимир Варданян.

Он отметил, что именно этот факт в итоге вынудил правительство Армении начать работы по оптимизации госаппарата, и провести реформы, направленные на формирование более эффективной структуры кабмина. Также депутат заявил, что это весьма трудоемкий процесс, нуждающийся в глубоком рассмотрении.

В ходе заседания стороны обсудили антикоррупционные реформы, проходящие в Армении, а также вопросы по понятию нового Уголовного кодекса. По словам главы комиссии Владимира Варданяна, эти вопросы являются первоочередными в повестке Национального Собрания Армении.

Отметим, что 14 марта в Национальном Собрании Армении состоялась членов постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам с содокладчиками Мониторинговой комиссии ПАСЕ и главой офиса Совета Европы в Ереване Наталией Вутовой.