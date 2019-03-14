Четверг, 14 Марта 2019 17:05

АрмИнфо. Проблемы в судебной системе и клан Мурусидзе - это вопросы, которые попали в критический отчет правительства Америки. Тревогу Государственного департамента Соединенных Штатов Америки вызывают заявления неправительственных организаций и оппозиции, которые говорят о клановом правлении в суде.



В отчете, опубликованном сегодня, Грузии уделено 47 страниц. В том числе говорится о списке из 10 человек, которых должны были бессрочно назначить в Верховный суд, и который стал предметом противостояния в правящей команде.



"Коалиция за независимый и прозрачный суд", а также "Международная прозрачность" и другие продолжали выражать тревогу из-за отсутствия независимости суда. В течение года они выделили проблемы, в том числе об усилении влиятельной группы судей, которая состоит из членов Высшего совета юстиции, председателей суда, которые предположительно, глушили критические мнения в судебной системе, и сопротивлялись инициативам, направленным на усиление независимости суда. Совет назначил бессрочным судьей Левана Мурусидзе, которого обвиняют в коррупции. Это вызвало критику. Несколько неправительственных организаций обвинили "Грузинскую мечту" в отсутствии воли реформировать суд.



"24 сентября Высший совет юстиции назвал 10 спорных кандидатов Верховного суда. Гражданское общество, оппозиция, и некоторые члены правящей партии обвинили кандидатов, предположительно являющихся тесно ассоциированными с влиятельной группой судей или их членами, которых гражданский сектор называет кланом. Они выступают с критикой в связи с тем, что процедура их представления не была прозрачной, и критерий отбора не был четкий. Неправительственные организации назвали перераспределение власти, слабый механизм контроля над ней, и отсутствие независимости силовых структур факторами, содействующими коррупции высокого уровня. Несмотря на то, что мелкое взяточничество крайне редкое, "Международная прозрачность" называет коррупцию серьезной проблемой страны"- сказано в отчете Госдепа США.



Государственный департамент США опубликовал ежегодный отчет по правам человека в мире. В документе 47 страниц уделено Грузии. Образцово плохие выборы, давление на СМИ, лишенный доверия суд, коррупция во власти, пытки в тюрьмах и убийство, это неполный перечень тяжелых оценок, попавших в отчет.