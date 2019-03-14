Четверг, 14 Марта 2019 17:02

АрмИнфо.Правительство Армении на заседании 14 марта внесло изменения в свое же решение, направленное на приведение его в соответствие с законом "О государственных пенсиях".

Представивший проект заместитель министра труда и социальных вопросов РА Гемафин Гаспарян подчеркнул, что решением исполнительного органа предоставлена возможность получения пенсии другим человеком с доверенностью от лица, признанного инвалидом в результате ранения во время боевых действий при защите границ Армении. Кроме того, признаются трудовым стажем сроки работы гражданина страны в международных организациях, если осуществлялась пенсионная выплата в государственный бюджет страны.

Признано утратившим силу положение, согласно которому при неполучении пенсии в течение пяти лет это право приостанавливалось.

Уточнен также порядок расчета стажа военной службы. В частности, при сроке воинской службы до шести месяцев (180 дней) стаж военной пенсии не фиксируется, а свыше шести месяцев - считается годичным стажем службы. Не будет необходимости и в представлении справок, поскольку этот вопрос регулируется благодаря имеющейся базе данных