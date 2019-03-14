Четверг, 14 Марта 2019 16:45

АрмИнфо.Сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яир Нетаньяху напомнил Турции о Геноциде армян.

<Я напомню ему (Эрдогану, ред.) геноциды, которые Турция осуществила в отношении армян, греков, ассирийцев. Они осуществили этнические чистки христиан в Малой Азии>, - написал в Twitter Нетаньяху-младший.

Этот твит он сделал после записи отца в Twitter, назвавшего президента Турции Реджепа Эрдогана <диктатором>.

Меж тем, отметим, что Израиль не признал Геноцид армян в Османской Турции, несмотря на то, что этот вопрос неоднократно обсуждался в Кнессете.