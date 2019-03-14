Четверг, 14 Марта 2019 16:29

АрмИнфо.14 марта Председатель НС Арарат Мирзоян принял находящуюся в Армении с официальным визитом делегацию во главе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Встреча прошла в расширенном составе.

Приветствуя гостей, А.Мирзоян выразил уверенность, что представительский визит делегации во главе с С.Зурабишвили придаст новый импульс еще большему углублению и укреплению дружественных армяно-грузинских отношений. Председатель НС подчеркнул традиционные и особые связи двух братских народов, основанные на общей истории, культурных и духовных ценностях. Он отметил также активизацию связей парламентов Армении и Грузии, заметив, что вскоре будет сформирована депутатская группа дружбы.

Говоря о важности сотрудничества на межпарламентских площадках,

А.Мирзоян отметил, что делегации всегда поддерживают друг друга во взаимоприемлемых вопросах. В этом контексте, в оценке главы парламента, при различных подходах к вопросам делегации должны руководствоваться принципом минимального ущемления интересов друг друга. Председатель НС обратился к проблемам региональной безопасности. В связи с Нагорно-Карабахской проблемой спикер парламента подчеркнул, что власти РА - сторонники мирного переговорного урегулирования конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ, добавив, что Грузия, как государство- участник ОБСЕ, присоединилась к урегулированию в формате МГ. "Мы должны приложить усилия, чтобы взвешенные и нейтральные формулировки и впредь были ориентиром во всех заявлениях по Нагорному Карабаху", - подчеркнул А.Мирзоян. В этом контексте он выразил озабоченность совместным заявлением министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии 29 октября 2018 г., в котором упоминается лишь один из принципов урегулирования конфликта. По словам спикера НС, в армянском обществе вызвали обеспокоенность также прозвучавшие в ходе недавнего визита в Баку некоторые формулировки президента Грузии. В этом плане глава парламента счел неприемлемыми обобщенные подходы к различным конфликтам.

Председатель НС подчеркнул важность еще большей активизации взаимодействия в ряде сфер и реализации совместных программ, обратился к деятельности армянской общины, особо выделив значительный вклад армян в экономическую, политическую, культурную жизнь Грузии на протяжении веков и способных стать надежным мостом для еще большего упрочения отношений двух стран. Президент Грузии, положительно оценив роль парламентской дипломатии, также сочла необходимыми активное сотрудничество и взаимные визиты между законодательными органами двух стран. "Важно, что наши стабильные отношения продолжают развиваться, независимо от изменений политических сил. Мы, как соседние государства, должны иметь тесные отношения. Эти связи должны еще более углубляться и расширяться", - подчеркнула С.Зурабишвили. Коснувшись обеспокоенности Председателя НС А.Мирзояна, С.Зурабишвили представила свою позицию, также подчеркнув важность урегулирования региональных конфликтов исключительно мирным путем и в соответствии с нормами международного права. По ее словам, региональные конфликты препятствуют совместному прогрессу. А.Мирзоян отметил, что готов в предстоящее время радушно принять своего грузинского коллегу - председателя парламента Грузии

И.Кобахидзе. В завершение встречи президент Грузии внесла запись в Книгу почетных гостей НС РА.