Четверг, 14 Марта 2019 16:26

АрмИнфо. Во время <бархатной революции> в Армении не было сбоев в работе интернет-сервисов, когда многие СМИ освещали события в онлайн режиме, говорится в ежегодном докладе Госдепа США по правам человека за 2018 год.

По оценкам Международного союза электросвязи, в 2017 году интернетом пользовались 70 процентов населения. В докладе также подчеркивается, что не было никаких ограничений на академическую свободу или культурные мероприятия. <Весеннее гражданское восстание в стране изменило восприятие и практику академической свободы. Студенты стали протестовать против коррупции в университетах. Однако ни один из протестующих студентов не был отчислен из вузов>,- констатирует Госдеп.