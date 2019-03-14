Четверг, 14 Марта 2019 16:24

АрмИнфо.Перед <бархатной революцией> правительство Армении оказало экономическое давление на СМИ для минимизации критики в свой адрес. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепа США по правам человека за 2018 год.

<Многие СМИ обычно практиковали самоцензуру, выражая сочувствие к своим владельцам или рекламодателям, которые в основном являлись представителями правительственных и бизнес кругов. Меж тем, интернет-СМИ, как правило, были более критичными>,- говорится в докладе. При этом Госдеп замечает, что и после революции некоторые СМИ по инерции практикуют <самоцензуру>, на этот раз, чтоб не казаться <контрреволюционерами>.

При этом Госдеп отмечает, что люди были свободны в своей критике властям в частных разговорах и в Интернете, не опасаясь ареста. <18 июня, однако премьер-министр Пашинян опубликовал на Facebook комментарий, осуждающий <антигосударственную> пропаганду со стороны некоторых телекомпаний. По мнению представителей некоторых СМИ, это заявление была направлено на ограничение свободы слова в СМИ>,- говорится в документе.

Госдеп также подчеркивает, что вещательным и печатным СМИ в целом не хватало пллюрализма политических взглядов и объективной информации. Согласно докладу, большинство вещательных СМИ и газеты принадлежат частным лица или группам. Они, как правило, отражают политические пристрастия и финансовые интересы своих собственников.

<Вещательные СМИ, в частности, Общественное телевидение, остается одним из основных источников новостей и информации для большинства населения>,- говорится в докладе. Однако, по мнению некоторых СМИ, Общественное телевидение продолжает представлять новости с проправительственной точки зрения, даже после <бархатной революции>, произошла лишь замена одной точки зрения правительства с другой.

Госдеп также сигнализирует о массовом использование <фэйк аккаунтов> в социальных сетях и медиа с целью манипуляции общественным мнением. Это явлением, согласно докладу, резко возросло после <бархатной революции>. По словам экспертов, люди использовали манипуляционные технологии, включая гибридный веб-сайты, неоднозначные блоги, <тролли>, поддельные группы Facebook, лождную информацию, чтобы критиковать правительство.

Госдеп также подчеркивает, что рекламный рынок также находится в руках нескольких игроков, которые контролируют большинство СМИ. И ситуация, согласно докладу, не изменилась даже после <бархатной революции>. Госдеп подчеркивает, что медиа- собственность в основном не является непрозрачной.