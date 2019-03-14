Четверг, 14 Марта 2019 15:45

АрмИнфо.16 участников акций протеста против демонтажа кафе у Театра оперы и балета подвергнуты приводу.

Начатая накануне акция протеста продолжается и сегодня. <Они лишают нас рабочих мест. Больше 40 сотрудников останутся без работы, кто будет кормить наших детей? Пусть лучше построят заводы и создадут рабочие места. Тот, кто в ответе за все происходящее должен находиться сейчас на площади <Свободы>, но его (мэр Еревана Айк Марутян, ред.) здесь нет>,- негодовал сотрудник кафе <Атлант>.

Несмотря на это префект ереванской общины Центр Виктор Мнацаканян заявил, что работы по демонтажу кафе будут продолжены, пояснив, что под снос идут два объекта, которые находятся на <первой линии> театральной площади (<Джазве> и <Атлант>). Он заявил, что не понимает реакцию протестующих, поскольку о демонтаже было объявлено за месяц, и владельцы кафе были оповещены о запланированных работах. Что касается кафе <Мегеди>, его не снесут, заверил Мнацаканян. <С кафе <Шоколадница> у нас идет судебное разбирательство, но в дальнейшем это кафе тоже пойдет под снос>,- сказал Мнацаканян, заверив, что как только закончатся демонтажные работы, мэрия Еревана сразу приступит к работам по озеленению этих территорий, отметив, что для реализации этих работ был приглашен ландшафтный дизайнер из Голландии.