Четверг, 14 Марта 2019 15:16

АрмИнфо.Формулировки в докладе Госдепа США по карабахской проблеме не приемлемы. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, комментируя доклад Госдепа по правам человека за 2019 год.

При этом он заметил, что формулировки "сепаратисты", "оккупация территорий" касательно карабахской проблемы периодически находят место в докладах Госдепа США. <Армении, Арцаху и Диаспоре необходимо приложить усилия и работать в направлении того, чтобы подобные формулировки больше не находили место в международных документах>,- заметил Бабаян.

При этом он заметил, что возникновению данных формулировок содействует турецко- азербайджанское лобби, которое тратит большие деньги для продвижения своих интересов.

Отметим, что МИД Армении отказался прокомментировать эту часть доклада Госдепа.

Напомним, что в докладе Госдепа СШС по правам человека за 2018 год отмечается: " Сепаратисты при поддержке Армении продолжали контролировать большую часть Нагорного Карабаха и семь прилегающих территорий Азербайджана". Также в докладе отмечается, что окончательный статус Арцаха остается предметом обсуждения в рамках международного посреднического мандата Минской группы ОБСЕ.