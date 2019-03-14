Четверг, 14 Марта 2019 15:02

АрмИнфо. Некоторые депутаты фракции "Мой шаг" не хотят каких-либо позитивных изменений в системе здравоохранения нашей страны. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Он отметил, что находится в Вене, где представляет Армению на 62-й сессии Комиссии ООН по контролю над наркотиками.

Торосян, в частности, отметил: " Я постепенно укрепляюсь во мнении о том, что некоторые депутаты в нашей фракции не хотят, чтобы в сфере здравоохранения произошли какие-либо перемены. Кажется, в Армении после бархатной революции все должно было остаться прежним, украденные государственные деньги не должны возвращаться, потому что это "донос", программа по лечению острого ишемического инсульта не должна быть внедрена, потому что некоторые медучреждения недостаточно развиты для того, чтобы реализовать данную программу. Кроме того, они считают, что в Армении не должна действовать санитарная авиация, потому что не хотят осуществлять инвестиции, необходимые для ее формирования", - подчеркнул министр.

Торосян также заявил, что он не ждет помощи от этих депутатов, но и не позволит создавать искусственные препятствия в реализации важнейших программ, и не будет сомневаться в том, чтобы назвать вещи своими именами. "Пусть все поймут одну простую истину - у меня есть одна ответственная миссия, добиться положительных изменений в системе здравоохранения нашей страны и обеспечении здоровья населения. Других интересов, в отличие от некоторых, у меня нет", - заключил Торосян.

В ответ на данное заявление, глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, в беседе с журналистами 14 марта заявила, что все депутаты блока "Мой шаг" активно работают в направлении позитивных имений. "Для дополнительных комментариев по этому вопросу я думаю, вам стоит обратиться к Арсену Торосяну", - подчеркнула депутат.