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АрмИнфо. Некоторые депутаты фракции "Мой шаг" не хотят каких-либо позитивных изменений в системе здравоохранения нашей страны. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.
Он отметил, что находится в Вене, где представляет Армению на 62-й сессии Комиссии ООН по контролю над наркотиками.
Торосян, в частности, отметил: " Я постепенно укрепляюсь во мнении о том, что некоторые депутаты в нашей фракции не хотят, чтобы в сфере здравоохранения произошли какие-либо перемены. Кажется, в Армении после бархатной революции все должно было остаться прежним, украденные государственные деньги не должны возвращаться, потому что это "донос", программа по лечению острого ишемического инсульта не должна быть внедрена, потому что некоторые медучреждения недостаточно развиты для того, чтобы реализовать данную программу. Кроме того, они считают, что в Армении не должна действовать санитарная авиация, потому что не хотят осуществлять инвестиции, необходимые для ее формирования", - подчеркнул министр.
Торосян также заявил, что он не ждет помощи от этих депутатов, но и не позволит создавать искусственные препятствия в реализации важнейших программ, и не будет сомневаться в том, чтобы назвать вещи своими именами. "Пусть все поймут одну простую истину - у меня есть одна ответственная миссия, добиться положительных изменений в системе здравоохранения нашей страны и обеспечении здоровья населения. Других интересов, в отличие от некоторых, у меня нет", - заключил Торосян.
В ответ на данное заявление, глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, в беседе с журналистами 14 марта заявила, что все депутаты блока "Мой шаг" активно работают в направлении позитивных имений. "Для дополнительных комментариев по этому вопросу я думаю, вам стоит обратиться к Арсену Торосяну", - подчеркнула депутат.
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|Правительство Армении выдало положительное заключение по представленному депутатом парламента проекту поправок в Гражданском кодексе
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|Посол Армении и министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана обсудили перспективы сотрудничества
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|ОБСЕ распространила заявление по итогам визита Мирослава Лайчака в Армению
|Глава Миграционной службы Армении в Женеве предложил реформировать конвенцию <О статусе беженцев>
|В рамках недели НАТО в Ереване проходит международная конференция по вопросам укрепления чести и достоинства в ВС
|Руководитель Арцахского союза армянских беженцев из Азербайджана встретился с действующим председателем ОБСЕ
|Прогноз: В ближайшие пять дней температура воздуха в Армении существенно не изменится
|В Армении автодороги в основном проходимы, Ларс закрыт
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|Маилян: Участие Арцаха в переговорном процессе не ставится в качестве предусловия Арменией
|Степанакерт: На встрече с Действующим председателем ОБСЕ не поднимался вопрос проведения Азербайджаном широкомасштабных военных учений
|Маилян: Действующему председателю ОБСЕ были представлены обоснования причин участия Арцаха в переговорном процессе в качестве третьей стороны
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|Военнослужащие из Армении, осуществлявшие миротворческую миссию в Афганистане, вернулись на родину
|Министр обороны Армении и глава оборонной комиссии Сейма Литвы обсудили перспективы сотрудничества
|Президент Армении и действующий председатель ОБСЕ обменялись мнениями об эффективности деятельности ОБСЕ, задачах, стоящих перед организацией
|Спикер парламента Армении и действующий председатель ОБСЕ обсудили возможности мирного урегулирования карабахского конфликта
|Содокладчики ПАСЕ по мониторингу в Армении встретились с Омбудсменом РА
|Более 40 армянских ресторанов и 3 кулинарные школы примут участие в гастрономическом фестивале Gout de France
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|Глава ППА: Подорожание газированных напитков и сигарет неприемлемо
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