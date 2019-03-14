Четверг, 14 Марта 2019 14:52

АрмИнфо. Госдеп США опубликовал доклад по правам человека за 2018 год. В разделе по Армении, Госдеп, в частности, подчеркивает, что парламентские выборы 2018 года в стране проводились с уважением основных свобод и пользовались широким общественным доверием. Согласно документу, гражданские власти поддерживали эффективный контроль над силами безопасности.

Далее в документе отмечается, что новое правительство Армении предприняло шаги для расследования и наказания лиц, виновных за злоупотребления, особенно занимающих высокие государственные посты. Госдеп также отмечает, что были возбуждены дела в отношении бывших высокопоставленных лиц в рамках дела 1 марта 2008 года, когда было убито восемь гражданских лиц и два полицейских.

Тем не менее, Госдеп отмечает многочисленные факты нарушения прав человека с применением пыток; содержания в суровых и угрожающих жизни условиях в тюрьме; произвольного ареста и задержания; насилия со стороны полиции против журналистов; физическое вмешательства; ограничения на участие в политической жизни; системной коррупции в правительстве; нарушения прав бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ); наличие детского труда.

При этом Госдеп отмечает, что не было сообщений о том, что члены правительства или его сторонники совершали произвольные или незаконные убийства. Однако неправительственные организации (НПО) выражали обеспокоенность по поводу того, что правительство не своевременно и не точно сообщало о случаях смерти в армии. "Согласно независимому (и отдельному) мониторингу смертей вне боевых действий НПО <Мирный диалог> и Ванадзорской гражданской ассамблеи Хельсинки, в первой половине года было зарегистрировано 24 случаев смерти, не связанных с боевыми действиями",- говорится в докладе.

На этом фоне, однако, правозащитные НПО отмечают, что работа Министерства обороны стала более открытой после майской революции. Примечательно, что Госдеп связывает отставку главы Генштаба Мовсеса Акопяна с сокрытием смертей в армии: <24 мая премьер-министр Пашинян отправил в отставку начальника штаба Вооруженных сил Мовсеса Акопяна. Акопян скрывал случаи смертей>.

В документе также подчеркивается, что не было никаких обвинительных приговоров должностным лицам, которые были причастны к практике пыток, незаконных арестов и приводов. По словам наблюдателей, полиция использовала арест как форму наказания, жестокое обращение для получения показаний.

В докладе говорится и о плохом обращении с пациентами психиатрических клиник, нарушении их прав. Госдеп сигнализировал и о плохом обращении с заключенными, невыносимых условиях и коррупции в УИУ. Тем не менее, авторы доклада с удовлетворением отмечают, что правительство разрешало независимым экспертам проводить мониторинг в УИУ и психиатрических лечебницах. Однако, как отмечает Госдеп, Минюст чинил на этом пути определенные препятствия.

Тем не менее, как говорится в докладе, правительство выделил средства для ремонта УИУ, разрешило заключенным осуществлять видеозвонки, заключенные проходили обучение английскому языку, компьютерной грамотности, кулинарии, вязанию крючком и валянию, йоге, парикмахерскому искусству, планированию карьеры и предпринимательству. К позитивным изменениям Госдеп причислил поправки к Уголовно-исполнительному кодексу, уголовному и уголовно-процессуальному кодексу.

<Власти обычно не проводили заслуживающих доверия расследований и не предпринимали действенных мер для решения проблем, связанных с жестоким обращением или широко распространенной коррупцией>,- говорится в докладе.

По данным международных организаций, сотрудники полиции и СНБ часто задерживали или арестовывали лиц без ордера или вероятной причины. <Правозащитные организации говорят, что такие задержания часто были способом расследования. В период с 16 по 23 апреля полиция задержала 1236 человек, в том числе 121 несовершеннолетнего. Во многих случаях людей задерживали просто за участие в акции протеста>,- говорится в докладе.

Госдеп считает, что были проблемы и в судебной сфере, которая, как правило, не проявляла себя, как независимая система. <Адвокаты сообщали, что в прошлом Кассационный суд диктовал решение всех важных дел судьям нижестоящих судов. По мнению наблюдателей, административные суды имели относительно большую внутреннюю независимость, но были недоукомплектованы штатом, а некоторые слушания планировались еще до 2020 года. Власти в целом соблюдали постановления суда. Неправительственные организации сообщают, что судьи обычно игнорировали заявления подсудимых о том, что их показания были получены путем физического насилия. Например, наблюдатели по правам человека продолжали сообщать, когда были получены доказательства>,- говорится в докладе.

Госдеп считает, что в Армении не обеспечивается презумпция невиновности. Согласно докладу, после революции, некоторые заключенные со стороны определенных организаций стали квалифицироваться, как <политзаключенные>. Также в документе отмечается, что, по мнению некоторых наблюдателей, власти до майской революции собирали <досье> на активистов, политических деятелей и других лиц, которые использовались для оказания давления на них