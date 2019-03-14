Четверг, 14 Марта 2019 14:18

АрмИнфо. <Сепаратисты при поддержке Армении продолжали контролировать большую часть Нагорного Карабаха и семь прилегающих территорий Азербайджана>.

Так говорится в ежегодном докладе Госдепа США по правам человека за 2018 год. В документе подчеркивается, что окончательный статус Нагорного Карабаха остается предметом обсуждения в рамках международного посреднического мандата Минской группы ОБСЕ (Франция, Россия и США).

<Насилие вдоль линии соприкосновения продолжилось в октябре, после того как лидеры Армении и Азербайджана встретились в Душанбе>,- отмечается в документе. В докладе отмечается также, что после вспышки насилия в апреле 2016 года стороны карабахского конфликта обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), обвиняя друг друга в применении пыток и нарушении норм международных конвенций в ходе военных действий. <Дела остаются на рассмотрении ЕСПЧ>, - резюмирует Госдеп.