Четверг, 14 Марта 2019 14:17

АрмИнфо.Армения приняла активное участие в восстановлении мирной жизни в Сирии.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

"Признателен вам за помощь в восстановлении мирной жизни в Сирии.

Армения одной их первых откликнулась на наш призыв и приняла активное

участие в решении гуманитарных задач на территории этой страны", --

отметил Валерий Герасимов на встрече с начальником Генерального штаба

Вооруженных сил Армении генерал- лейтенантом Артаком Давтяном.

Как подчеркнул глава российского Генштаба, Армения является союзником и ключевым партнёром России в Закавказье, при этом сотрудничество ведётся как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего Организации договора о коллективной безопасности.

Напомним, что 8 февраля в Алеппо приступила к работе гуманитарная миссия Армении в составе 83 человек, на которую возложены задачи по разминированию вне зоны боевых действий, противоминному информированию населения и оказанию медицинской помощи жителям Алеппо. Американское посольство распространило заявление госдепа США, в котором Вашингтон подверг критике данный шаг Еревана. В заявлении также отмечается, что Вашингтон не поддерживает сотрудничество между Арменией и Россией при осуществлении этой миссии. Москва, напротив, высоко оценила этот шаг Еревана.