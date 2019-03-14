Четверг, 14 Марта 2019 14:16

АрмИнфо. Сегодня 14 марта в 09:51 по местному времени на территории Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой в 2.2 балла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, землетрясение с географическими координатами

40.260 северной широты и 45.060 восточной долготы было зарегистрировано в 12 километрах к юго-западу от города Гавар Гегаркуникской области. Сила подземлных толчков составила 2-3 блаа МСК-64.

Землетрясение силой в 2-3 балла ощущалось в селе Гегаркуник.