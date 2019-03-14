Четверг, 14 Марта 2019 14:16

АрмИнфо. Парламент Армении на засадении 14 марта во втором и окончательном чтении одобрил проекты поправок в законах "О запрете на ввоз праворульных автомобилей" и "Об общественной службе".

Согласно проекту поправок в законе "О запрете на ввоз праворульных автомобилей", сроки ввоза в Армению праворульных автомобилей

продлеваются до 1 мая 2019 года. Ввозу подлежат автомобили, приобретенные до 30 декабря 2018 года. В отношении остальных автомобилей данная мера применяться не будет. Предусмотрено, что ввозу на территорию страны подлежат порядка 1 тысячи транспортных средств с правым рулем, скопившиеся в таможенной зоне на КПП "Баграташен". Ранее предлагалось установить окончательный срок к 1 апреля т.г. Однако, с учетом ограниченности времени (принятия документа парламентом и его втупления в силу) по предложению Комитета государственных доходов РА этот срок перенесен еще на 1 мая 2019 г.

Что касается поправок в законе "Об общественной службе", предусмотрено до 31 мая продлить сроки представления деклараций об имуществе и доходах должностных лиц Армении. В 2017 году парламентом Армении был принят закон о противодействии коррупции, согласно которому предусматривалось в 2018 году сформировать комиссию по противодействию коррупции. Тогда же, в 2018 году был принят закон "Об общественной службе", согласно которому регулирование вопросов, связанных с декларациями, возлагались на комиссию, которая, тем не менее, до сих пор не сформирована. Между тем, окончательный срок представления деклараций о доходах и имуществе высокопоставленных лиц определен 31 марта. В этой связи, предлагается продлить этот срок до 31 мая т.г., а полноценное применение закона предусмотрено начать с 1 января 2020 года, поскольку в нынешней редакции предусматривалось применение положений документа с 1 января 2019 года. В то же время, те добросовестные лица, которые выполнили свои обязательства, представив в комиссию по этике свои декларации, освобождаются от ответственности.