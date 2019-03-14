Четверг, 14 Марта 2019 14:03

АрмИнфо. Посол Армении в Туркменистана Гарник Бадалян 13 марта встретился с министром торговли и внешнеэкономических связей Амандурды Ишановым.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи стороны обсудили нынешний уровень торговых связей между Арменией и Туркменистаном, а также возможные направления углубления сотрудничества.

Собеседники сошлись во мнении о том, что ожидаемое возобновление прямого рейса между Ашхабадом и Ереваном является одной из важнейших предпосылок для углубления двусторонних отношений по всем направлениям.

Посол Армении и министр торговли Туркменистана подчеркнули возможность открытия торговых домов в двух столицах.