Четверг, 14 Марта 2019 13:47

АрмИнфо. Правительство Армении пытается изменить формат переговоров, это не приемлемо, и является попыткой блокирования переговорного процесса по урегулированию конфликта. Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Международном форуме <Седьмой глобальный бакинский форум-2019 - Новая внешняя политика>.

По его словам, высокопоставленные чиновники ЕС, а также сопредседатели Минской группы ОБСЕ также выступили против изменения формата переговоров.

<Переговоры должны быть продуктивными, а не ради переговоров. Они должны привести к освобождению оккупированных азербайджанских территорий. Статус-кво является неприемлемым, что неоднократно отмечалось международным сообществом и посредниками по урегулированию конфликта. Мы поддерживаем эту позицию и считаем, что статус-кво должен быть изменен. Для этого Армения должна вывести свои войска из оккупированных территорий Азербайджана>, - цитирует Алиева <Интерфакс>.

Алиев также напомнил, что урегулирование конфликта возможно на основе норм и принципов международного права в рамках суверенитета, территориальной целостности и международно- признанных границ. <Все авторитетные международные организации поддерживают территориальную целостность Азербайджана и выступают за урегулирование конфликта в рамках этого принципа>, - добавил он.