Четверг, 14 Марта 2019 13:47

АрмИнфо.ОБСЕ распространила заявление по итогам визита Действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Словакии Мирослава Лайчака в Армению.

Так, согласно сообщению Организации, Лайчак в ходе визита в Армению подчеркнул важность создания перспектив, нацеленных на мир. Он приветствовал приверженность реформам и обсудил текущую работу и дальнейшие шаги в переговорах по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также многолетнее взаимодействие ОБСЕ и Армении. "В Армении проходит ряд политических и экономических реформ. В тесном сотрудничестве с властями Армении мы готовы углубить наше участие в поддержке их усилий", - сказал Лайчак, приветствуя программу реформ Армении и реализацию соответствующих программ.

В ОБСЕ отметили, что в Ереване Лайчак в сопровождении своего личного представителя по урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, посла Анджея Каспршика провел встречи с политическим руководством РА, в том числе с президентом Арменом Саркисяном; премьер-министром Николом Пашиняном; министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном; председателем Национального собрания Араратом Мирзояном; а также с представителями де-факто властей Нагорного Карабаха.

В сообщении ОБСЕ подчеркивается, что Лайчак подчеркнул важность поддержания стабильного контекста для контактов между сторонами и работы по достижению мирного и справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта с уважением всех принципов, одновременно призывая стороны избегать враждебной риторики.

"Я приветствую значительное сокращение количества нарушений режима прекращения огня и сообщений о жертвах за последние шесть месяцев. Для того, чтобы установился мир, он должен быть принят народом и принадлежать ему. И это требует, выхода наших усилий за рамки политиков. Подготовка населения к миру является важным и сложным вопросом и заслуживает нашей полной поддержки", - отметил Действующий председатель ОБСЕ.

В заключении он выразил свою полную поддержку усилиям сопредседателей

Минской группы ОБСЕ, а также работе своего Личного представителя.