Четверг, 14 Марта 2019 12:54

АрмИнфо.По инициативе европейского регионального офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Женеве проходит конференция, посвященная повышению качества систем предоставления убежища в странах Восточной Европы и Южного Кавказа, в которой принимает участие глава миграционной службы Армении Армен Казарян.

В своем выступлении Казарян обратил внимание на имеющиеся проблемы в этой области, к примеру то, что институт содействия беженцам часто используется для избежания от наказания со стороны преступников или лиц, уклоняющихся от наказания. <Этот институт также используется в целях дезертирства, терроризма. Особая территориальная расположенность и политическая ситуация в Республике Армения в этом смысле содержит реальные угрозы>,- отметил Казарян. В своем слове, глава миграционной службы Армении подчеркнул, что конвенция <О статусе беженцев> была принята в 1951 году должна быть реформирована согласно современным вызовам. <Нужно добиться того, чтобы защита беженцев носила реальных характер, а не стала бы лазейкой для злоупотреблений и уклонения от наказаний со стороны маргинальных кругов, не превратилась бы в <торговлю убежищем>. Необходимо дать новый импульс этой конвенции, которая будет учитывать возникающие в сегодняшнем мире новые риски>, - заключил Казарян.