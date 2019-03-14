Четверг, 14 Марта 2019 12:53

АрмИнфо. НАТО заинтересован в прочной Армении. Об этом 14 марта в Ереване на открытии международной конференция по вопросам укрепления чести и достоинства в Вооруженных силах, которая проходит в рамках недели НАТО в РА заявила директор офиса по связи НАТО на Кавказе Розария Пуглис.

"Армения участвует в программе с 2013 г, и эта программа призвана способствовать странам-партнерам измениться изнутри для борьбы с коррупцией. Я не вижу лучшего способа помочь Армении, особенно после бархатной революции", - отметила Пуглис.

По убеждению представителя НАТО, программа, хорошо разработана и востребована, в ней участвуют 20 стран, в том числе и 8 членов Североатлантического альянса.

При этом Пуглис с удовлетворением констатировала новый импульс, который придан программе. "Процесс несколько затянулся. Но сейчас мы вступаем в новый этап. Прочная Армения в интересах НАТО. Процесс самооценки был проведен в 2014-15 годах, результаты проанализированы в 2016 году. Тесное сотрудничество с Арменией продолжается. В Альянсе признают, что коррупция является угрозой, она отражается на доверии к армии, влияет на управление. Мы понимаем сложности и вызовы, стоящие перед страной. Армения выразила приверженность процессу. Мы со своей стороны готовы содействовать. Армения уже накопила определенный положительный опыт в сфере улучшения управления", - отметила представитель НАТО.

В свою очередь посол Германии в Армении Матиас Кислер выразил убеждение, что неделя НАТО проходит успешно и в важный для страны период. "У Германии более чем полувековой опыт строительства Вооруженных сил и такой же опыт в укреплении дисциплины, чести и достоинства. Проблемы были на начальном этапе, есть и сейчас. Потому что все проблемы решить нельзя, процесс последовательный. Работать надо постоянно", - резюмировал дипломат.

Отметим, что конференция проходит в Министерстве обороны в рамках программы НАТО и проходящей в Армении недели НАТО. В ее работе принимают участие представители МО Армении и НАТО, эксперты из Франции, Боснии и Герцеговины, Болгарии. Участники конференции рассмотрят вопросы борьбы с коррупцией, реформы в сфере управления.