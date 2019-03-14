Четверг, 14 Марта 2019 11:48

АрмИнфо.Руководитель Арцахского союза армянских беженцев из Азербайджана Сарасар Сарьян встретился в Ереване с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком и обсудил ситуацию армянских беженцев в Арцахе.

Сарьян сообщил, что в Арцахе проживает до 30 тысяч армянских беженцев, которые лишены международного содействия также по вине властей Азербайджана, препятствующих визиту в Арцах представителей специализированных международных организаций. По его словам, это является дискриминацией и ущемлением прав беженцев.

Меж тем, подчеркнул он, Азербайджан рассматривает вопрос беженцев исключительно в призме получения политических дивидендов, свидетельством чему является содержание беженцев в палаточных городках на протяжении лет для использовать их в пропагандистских целях.

Сарьян пригласил Лайчака посетить Арцах и на месте ознакомиться с положением армянских беженцев.