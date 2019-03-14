Четверг, 14 Марта 2019 10:46

АрмИнфо.В вечернее время 14-го марта на территории Армении ожидаются осадки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, осадки ожидаются также ночью 15-го и днем 17-го марта. Ночью 16-го, 17-го и 18-го марта ожидается погода без осадков. Ветер юго- западный, с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване ночью 16-го, 17-го, 18-го марта ожидается погода без осадков. В вечерние часы 15-го, днем 17-го марта ожидается

кратковременный дождь.