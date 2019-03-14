Четверг, 14 Марта 2019 03:15

АрмИнфо. В Алматы презентована монография экс-министра иностранных дел Казахской ССР, первого постоянного представителя Казахстана при ООН Акмарал Арыстанбековой «Дипломатия в современном мире», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В монографии исследуются глубокие трансформации и ведущие тенденции в современной дипломатии под воздействием глобализации и фундаментальных геополитических сдвигов на мировом политическом пространстве конца XX и начала XXI века.

«В книге подробно рассматривается теоретические подходы различных авторов. Преимущественно западных. Также исследованы и анализируются новые тенденции в двусторонней и многосторонней дипломатии, основные вызовы безопасности, детально раскрываются цели и аспекты современных видов дипломатии, включая новые измерения в дипломатии XXI века», - рассказала автор монографии Акмарал Арыстанбекова.

Данная книга состоит из 10 глав, каждая из которых направлена на определенную тему. Также здесь приводится составленный автором словарь современных терминов, содержащий 120 терминов на английском языке, наиболее часто используемых в дипломатическом дискурсе, документах международных организаций и публикациях зарубежных авторов по проблемам международных отношений и мировой политики.

Монография рассчитана на дипломатов, ученых и экспертов в сфере международных отношений, мировой политики, истории, политологии, экономики, информатики, специалистов в системе государственного управления, профессорско-преподавательский состав и студентов высших учебных заведений.

Автор публикации в ходе презентации добавила, что это седьмая по счету монография и поблагодарила всех присутствующих гостей, коллег, студентов и друзей за поддержку.