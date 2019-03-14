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 Четверг, 14 Марта 2019 03:01

Китай и Иран усилят сотрудничество по проектам инициативы "Один пояс - один путь"

Китай и Иран усилят сотрудничество по проектам инициативы "Один пояс - один путь"

АрмИнфо. Власти Китая и Ирана усилят координацию взаимных позиций и предпримут дополнительные шаги для реализации проектов по международной инициативе "Один пояс - один путь". Об этом как передает ТАСС сообщил в пятницу МИД КНР.

"Китайская сторона уделяет большое внимание роли, которую играет Иран при решении региональных вопросов <...> Мы готовы объединить с вами усилия для выполнения важных договоренностей, которые были достигнуты между лидерами наших стран, содействовать стабильному развитию сотрудничества двух государств", - приводит сайт внешнеполитического ведомства слова помощника (в ранге заместителя) министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодуна, посетившего с визитом Тегеран.

По словам китайского дипломата, встретившегося с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом, КНР также готова совместно с Ираном способствовать поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке.

В свою очередь, иранский министр отметил, что Тегеран заинтересован в развитии всеобъемлющих отношений стратегического партнерства с Пекином. "Иран будет активно участвовать в совместной реализации инициативы "Один пояс - один путь", - подчеркнул он. Зариф добавил, что его страна готова к конструктивному диалогу с Китаем при решении важных региональных вопросов.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капиталов. В течение нескольких лет российское правительство прорабатывает вопрос сопряжения Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) с этой инициативой на всех уровнях двустороннего взаимодействия с Пекином.
 

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