Четверг, 14 Марта 2019 02:30

АрмИнфо. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - деспот, виновный в смерти палестинских детей. Об этом, как сообщает агентство АНАДОЛУ заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент призвал Нетаньяху образумиться.

Турция и ее народ продолжат поддерживать статус Иерусалима, отметил Эрдоган. Глава турецкого государства напомнил, что евреи никогда не сталкивались с давлением в Турции. «В Турции никогда не организовывали рейды в синагогах. Тель-Авив не должен провоцировать Анкару. В противном случае Турция заставит ответить Израиль на международном уровне», - предупредил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что Турция даст отпор любой атаке на священную для мусульман мечеть «Аль-Акса». Турецкий народ не будет молчать, когда весь мир безмолвствует, пообещал Эрдоган.