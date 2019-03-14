Четверг, 14 Марта 2019 02:17

АрмИнфо. Руководитель "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян вошел в ежегодный список Глобальных мировых лидеров (Young Global Leaders, YGL) - швейцарской некоммерческой организации, действующей под эгидой Всемирного экономического форума (ВЭФ). Список опубликован в среду на сайте YGL. Он состоит из 129 молодых, до 40 лет, лидеров, представляющих все континенты мира.

Авторы списка отмечают, что после серии успешных проектов в Яндексе Тигран Худавердян стал руководителем Yandex Taxi в 2014 году и договорился о своей независимой структуре посредством сделки с Uber в 2015 году. Благодаря интеллектуальной маршрутизации, машинному обучению, прогнозированию спроса и разумному распределению заказов, приложение сделало услуги такси доступными, быстрыми и безопасными.

В список молодых лидеров вошел также Мамука Бахтадзе - премьер-министр Грузии, до этого занимавший пост министра финансов и специального представителя проекта «Нового шелкового пути». Он начал свою карьеру в транспортном и энергетическом секторах и обещает начать в стране либеральные реформы, процесс вступления Грузии в Европейский Союз и в НАТО.

Грузию представляет в этом коротком списке и Кетеван Бочоришвили - гендиректор ЗАО "Анаклиа Сити", Кетеван была вице-министром экономики до 2017 года, затем стала первой (и единственной с 2018 года) женщиной-руководителем, которая взяла на себя ответственность за управление частным предприятием в Грузии стоимостью более одного миллиарда долларов - Анаклиа-Сити. Бочоришвили признана ведущим реформатором бизнес-среды, борцом с коррупцией и новатором в сфере предоставления государственных услуг. Бочоришвили внесла свой вклад в ряд успешных реформ и государственных проектов, направленных на развитие частного сектора, упрощение бюрократии и диверсификацию экономики. Ее достижения были удостоены звания Forbes Woman в 2017 году.

Страны постсоветского пространства представляет также Дарья Каленюк из Украины. Она директор Центра противодействия коррупции. Дарья является соучредителем и главным исполнительным директором Антикоррупционного центра действий - влиятельной национальной организации, которая сформировала антикоррупционное законодательство Украины. Она создала критически важные ресурсы для отслеживания отмывания денег и коррупции на международном уровне.

В список вошел и Губернатор Калининградской области России Антон Алиханов. Он был назначен исполняющим обязанности главы области президентом Путиным в 2013 году, а на выборах получил свыше 80% голосов избирателей.

Представители ВЭФ ежегодно публикуют перечень наиболее выдающихся молодых лидеров не старше 40 лет.