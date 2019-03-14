Четверг, 14 Марта 2019 01:41

АрмИнфо. Госдепартамент обнародовал в среду свой очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире за 2018 год, в котором подверг критике Россию, а также Украину, Иран и Китай.

Как сообщает ТАСС, во вступительной части доклада по России не содержится изменений в сравнении с прошлогодним докладом, в котором утверждается, что "Российская Федерация представляет собой в высокой степени централизованную авторитарную политическую систему". Американское внешнеполитическое ведомство также считает, что Совет Федерации и Госдума не являются независимыми от исполнительной ветви власти. Отдельно в нем при перечислении различных нарушений, имеющих место, по мнению властей США, в сфере прав человека в России, упомянуты Крым и Чечня, а также, с точки зрения США, нарушения во время проведения выборов в Госдуму в сентябре 2016 года и президентские выборы 2012 года.

В докладе также содержится критика в отношении властей Украины, которые, по мнению Госдепартамента, "не предприняли адекватных мер для привлечения к ответственности должностных лиц, совершивших правонарушения, что выражается в существующей [в стране] атмосферы безнаказанности. "Правозащитные организации и ООН отметили значительные недостатки в расследовании предполагаемых нарушений прав человека силами безопасности страны", - утверждает Госдепартамент. "Виновные в расстреле "евромайдана" в 2014 году в Киеве до сих пор не были привлечены к ответственности", - отмечают они.

В прошлом году после публикации аналогичного документа в российском МИД заявили, что "авторы доклада по-прежнему не гнушаются приемов, имеющих своей целью сформировать стойкое негативное отношение к России как "основному нарушителю прав человека". "Для придания "весомости" этому тезису Вашингтон использует в докладе шаблонный набор обвинений, во многом скопированный из предыдущих докладов, и подверстанные под них "факты", - говорилось в заявлении МИД РФ.