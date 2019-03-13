Среда, 13 Марта 2019 20:50

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Артак Зейналян 13 марта встретился с членами мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Как сообщает пресс-служба Минюста, в ходе встречи Зейналян отметил, что правительство Армении, имеет ряд Конституционных обязательств перед гражданами, которые выполняются. "После революции правительство активно бороться с коррупцией, а также прилагает усилия по повышению независимости судов, также мы боремся с семейным насилием. Все эти направления являются для нас первоочередными целями ", - подчеркнул министр.

В беседе с содокладчиками ПАСЕ Зейналян коснулся главной задачи правительства, борьбы с коррупцией. Министр подчеркнул, что для более эффективной борьбы с коррупцией очень важно создать независимый антикоррупционный орган.

В ходе встречи стороны также коснулись ряда ряд законодательных инициатив, судебной реформа и др.