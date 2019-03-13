Среда, 13 Марта 2019 20:34

АрмИнфо. В течение последнего года сопредседатели Минской группы ОБСЕ не говорили об элементах и принципах, которые более известны как Мадридские принципы. Об этом в беседе с журналистами заявил глава МИД Арцаха Масис Маилян по итогам встречи с Действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

При этом он констатировал, что напоминание о них сопредседателями в последнем заявлении вызвало удивление. "Утверждения с их стороны были немного странные, но они таким образом попытались донести свою точку зрения, сказать, что эти предложения продолжают оставаться на повестке переговоров. Мы же полагаем, что пришло время отказаться от этих принципов и внести более реалистичные предложения. Мы также можем ожидать некий прогресс и по вопросу восстановления формата переговоров. Но, если останутся устаревшие принципы, и Арцах не будет участвовать в переговорах, мы не сможет зафиксировать какого-либо прогресса в этом переговорном процессе", - сказал Маилян, добавив, что предложения и принципы, которые находятся на переговорном столе в течение последних 27 лет устаревшие и нуждаются в пересмотре.

Он также сошелся во мнении с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что 3 принципа и шесть элементов, находящихся на повестке переговоров нуждаются в разъяснениях. "Мы также говорим, что они нуждаются в пересмотре. Если говорить о принципе касающегося территорий, то хотел бы еще раз подчеркнуть, что наш конфликт с Азербайджаном - это не территориальный спор, как это пытается представить официальный Баку, поэтому начинать эти переговоры какими-либо односторонними уступками неприемлемо и искажает суть конфликта", - сказал глава МИД НКР.

Поскольку существуют международные посредники, которые внесли эти предложения, продолжил Маилян, то они должны проявить более реалистичный подход, а арцахская сторона при необходимости может оказать экспертное содействие для нахождения более реалистичного подхода.

Затронув тему участия в переговорах, карабахской общины Азербайджана, глава МИД Арцаха выразил убеждение, что так называемая азербайджанская община НКР являются гражданами АР и живут на ее территории, участвуют в азербайджанских выборах и уже представлены там. "То есть они уполномочили своего президента представлять их интересы на переговорах, и единственная сторона не представленная в них - это арцахская. Полагаю, что таким образом Азербайджан пытается поставить знак равенства между НПО и состоявшимся государством, что абсурдно и недальновидно", - резюмировал Маилян.