Среда, 13 Марта 2019 20:30

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 13 марта принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака.

На встрече также присутствовали министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр Пашинян отметил, что Армения придает важность роли ОБСЕ в обеспечении безопасности в регионе, соблюдении прав человека и содействии устойчивому развитию. Он подчеркнул, что Армения готова поддержать продвижение приоритетов председательства Словакии в ОБСЕ. Никол Пашинян выразил надежду на то, что активное сотрудничество с ОБСЕ будет способствовать эффективной реализации программы реформ правительства Армении и укреплению демократии в нашей стране.

На встрече стороны затронули ряд вопросов повестки ОБСЕ, подчеркнув необходимость совместного решения стоящих перед организацией проблем. Премьер-министр Пашинян подтвердил поддержку Армении исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и представил подходы и принципиальную позицию Армении по этому вопросу. Он также коснулся дальнейших шагов в рамках мирного процесса. Стороны подчеркнули важность создания благоприятной для утверждения мира атмосферы, стимуляции контактов между людьми, принятия шагов по внедрению механизмов для снижения рисков и предотвращения инцидентов и проведению мероприятий по укреплению взаимного доверия.