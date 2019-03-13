Среда, 13 Марта 2019 20:22

АрмИнфо. Встречи между руководством Армении и Азербайджана важны и должны проводиться. Об этом в беседе с журналистами заявил глава МИД Арцаха Масис Маилян по итогам встречи с Действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, коснувшись предстоящей встречи Алиев-Пашинян.

"Полагаю и г-н Пашинян говорил, что на этих встречах он будет говорить от имени Республика Армения, так как он не уполномочен говорить от имени Республики Арцах, то есть с этой точки зрения все в естественном русле и контакты должны быть продолжены. Параллельно с этим, Пашинян обсудит вопрос восстановления трехстороннего формата переговоров", - сказал он.

На уточнение обсуждалось ли на заседании Совбезов Армении и Арцаха вопрос предоставления полномочий от имени НКР, Маилян отметил, что этот вопрос не обсуждался, вместе с тем напомнив, что это заседание закрытое и он не может разглашать его повестку. "Но могу подтвердить, что задачи предоставления какого-либо мандата нет. На том же заседании Совбеза, Пашинян в ходе своего публичного выступления отметил, что он будет говорить только от имения Армении, и не уполномочен говорить за Арцах", вновь заметил глава МИД НКР.

Он также не согласился с утверждениями, что возвращение НКР за стол переговоров поставит под угрозу переговорный процесс. "Не думаю, что подобные процессы произойдут, так как, по моему мнению, новые власти Армении проявляют конструктивный подход. Они говорят, что продолжат участвовать в переговорах, вернее скорее во встречах, так как не может быть полноценных переговоров без участия Арцаха в них. Это не говорит о том, что Армения ставит в качестве предусловия участие Арцаха в переговорах, а лишь подчеркивает, что Ереван будет говорить лишь от имени Республика Армения", - заметил Маилян, выразив убеждение, что это правильный и конструктивный подход, и подобные обвинения - всего лишь результат внутриполитических спекуляций.