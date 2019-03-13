Среда, 13 Марта 2019 20:18

АрмИнфо. На встрече с действующим председателем ОБСЕ не поднимался вопрос проведения Азербайджаном широкомасштабных военных учений с нарушением международных обязательств, в том числе и в рамках Организации. Об этом в беседе с журналистами заявил глава МИД Арцаха Масис Маилян по итогам встречи с Действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, комментирую учения в Азербайджане.

"Однако, говорили об общей ситуации на передовой. С удовлетворением подчеркнули, что после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Душанбе, на передовой нет жертв. Однако, необходимо также претворить в жизнь те соглашения, которые были достигнуты на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, то есть полагаем, что должен быть создан международный механизм контроля, который де-юре уже сформирован и его воплощения в жизнь приведет к укреплению безопасности в регионе", - сказал он.

Отметим, что Вооруженные силы Азербайджана накануне начали широкомасштабные военные учения по программе, утвержденной президентом страны, верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым. Учения продолжатся пять дней, в них будут задействованы до 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.