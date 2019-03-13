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АрмИнфо. Действующему председателю ОБСЕ были представлены точки зрения и доводы причин участия Арцаха в переговорном процессе в качестве третьей стороны, которые должны быть в будущем. Об этом в беседе с журналистами заявил глава МИД Арцаха Масис Маилян по итогам встречи с Действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.
При этом арцахскими министр считает, что их доводы были убедительны.
На уточнение, какой была реакция Лайчака, Маилян отметил, что они выслушали позицию арцахской стороны. "Полагаю, что наши доводы были исчерпывающими для них", - сказал глава МИД НКР.
Вместе с тем он проинформировал, что в ходе встречи не обсуждалось последнее заявление минских посредников. "Но, о том, что это заявление содержит различные элементы и мессенджи было подчеркнуто во время общих разговоров", - сказал он, добавив, что действующий председатель ОБСЕ не делал каких-либо оценок относительно этого заявления посредников, так как этот вопрос вообще не обсуждался.
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|Маилян: Участие Арцаха в переговорном процессе не ставится в качестве предусловия Арменией
|Степанакерт: На встрече с Действующим председателем ОБСЕ не поднимался вопрос проведения Азербайджаном широкомасштабных военных учений
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|Гагик Царукян: Перед законом все люди равны, и первыми обязаны отвечать те люди, которые занимают определенное положение в обществе
|Глава ППА: Подорожание газированных напитков и сигарет неприемлемо
|На сайте Америабанка за считанные минуты можно в онлайн режиме заключить ОСАГО-договор
|Андраник Кочарян: Парламент Армении высоко ценит взаимовыгодное и взаимодополняемое сотрудничество и уровень диалога с НАТО
|Гагик Царукян: Мы против сокращений и оптимизации в госсекторе
|Саломе Зурабишвили: Для нас важно, чтобы региональные конфликты не перемещались на территорию Грузии
|Глава партии "Процветающая Армения": Для экономической революции нужно создать условия
|ППА: В отношениях с Россией нам не нужны тосты, мы должны предпринимать конкретные действия для углубления сотрудничества
|Гагик Царукян: Последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ было односторонним
|Содокладчики по мониторингу ПАСЕ и Никол Пашинян обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
|В Ереване открылась фотовыставка "Крымская весна: 5 лет в родной гавани"
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|Мнацаканян: Проведение Азербайджаном широкомасштабных военных учений не способствует укреплению в регионе атмосферы доверия и безопасности
|Мнацаканян: Работа по организации встречи руководителей Армении и Азербайджана продолжается
|Мнацаканян: В регионе ОБСЕ не может быть серых зон, остающихся недосягаемыми для международных правозащитных структур
|Источник: резолюция Европарламента против "Северного потока - 2" не повлияет на проект
|Экс-казначей Ватикана приговорен к 6 годам лишения свободы за педофилию
|Лайчак: Любое изменение формата переговоров по карабахскому урегулированию должно быть приемлемо для всех сторон
|Президент Грузии почтила память жертв Геноцида армян в Османской Турции
|Лайчак о поставках словацкого вооружения в Азербайджан: Этот вопрос закрыт
|Расходы Китая на научные исследования составили 2,18 проц. от ВВП страны в 2018 году
|В Исламабаде прошли туркмено-пакистанские политические консультации
|Туркменистан и Казахстан планируют создать зону приграничной торговли
|Действующий председатель ОБСЕ уклонился от вопроса относительно посещения Арцаха
|Сроки ввоза в Армению праворульных автомобилей продлеваются до 1 мая 2019 года.
|По факту гибели военнослужащего Карена Карапетяна арестован его сослуживец
|СК представил подробности смерти 19-летнего военнослужащего
|Арман Киракосян и Алан Дункан обсудили вопросы армяно-британского сотрудничества
|МИД России предупреждает российских граждан с армянскими корнями при планировании поездок в Азербайджан взвешивать риски
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|МИД Азербайджана: Если Армения проводит заседание Совбеза в Степанакерте, то не остается необходимости в привлечении к переговорам армян Нагорного Карабаха
|Гагик Асланян назначен начальником управления авиации вооруженных сил Армении
|Президент РА подписал проект поправок в законе "О лицах, не прошедших обязательной воинской службы"
|Швейцарская компания Hoffmann-La Roche согласилась снизить цены на лекарственные препараты для больных раком в Армении
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