Среда, 13 Марта 2019 20:16

АрмИнфо. Действующему председателю ОБСЕ были представлены точки зрения и доводы причин участия Арцаха в переговорном процессе в качестве третьей стороны, которые должны быть в будущем. Об этом в беседе с журналистами заявил глава МИД Арцаха Масис Маилян по итогам встречи с Действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

При этом арцахскими министр считает, что их доводы были убедительны.

На уточнение, какой была реакция Лайчака, Маилян отметил, что они выслушали позицию арцахской стороны. "Полагаю, что наши доводы были исчерпывающими для них", - сказал глава МИД НКР.

Вместе с тем он проинформировал, что в ходе встречи не обсуждалось последнее заявление минских посредников. "Но, о том, что это заявление содержит различные элементы и мессенджи было подчеркнуто во время общих разговоров", - сказал он, добавив, что действующий председатель ОБСЕ не делал каких-либо оценок относительно этого заявления посредников, так как этот вопрос вообще не обсуждался.