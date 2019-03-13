Среда, 13 Марта 2019 20:12

АрмИнфо. Взаимодействие с Израилем позволит Армении изменить региональный баланс сил в свою пользу. Подобное мнение выразил АрмИнфо израильский политолог, общественный деятель Авигдор Эскин.

"Во всяком случае, прорывное решение Еревана в направлении расширения собственного дипломатического представительства в Израиле ведет именно в данном направлении. Особенные перспективы данному процессу придает существенное ослабление влияния Ирана в регионе. Таким образом, устранение данной помехи придает сближению наших стран дополнительные перспективы", - считает он.

Напомним, что на днях Израиль посетила армянская делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел Армении Григором Ованнисяном. В ходе визита был обсужден вопрос открытия посольства в Израиле с целью вывода отношений на новый, более высокий уровень. В ходе встреч в Иерусалиме армянская делегация также обсудила организационные вопросы, связанные с предстоящим визитом премьер -министра Армении Никола Пашиняна и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Израиль.

По прогнозам Эскина, в случае успешного продолжения начатого процесса Израиль может оказать Армении существенное содействие в развитии IT-сферы, технологичного сельского хозяйства, медицины и, конечно же, обороны. При этом, по его оценкам, израильский опыт работы с диаспорой может оказаться для Армении важнее, чем даже взаимодействие силовых и разведывательных структур.

"Помимо открытия в Израиле посольства и консульства, ожидается также открытие в Иерусалиме армянского культурного центра. Ну и конечно, не запоздают и ответные шаги Израиля в направлении дипломатического присутствия в Армении. Таким образом, это посольство будет больше, чем просто посольство", - подчеркнул политолог.

По оценкам Эскина, существующее торгово-экономическое и стратегическое сотрудничество Израиля с Азербайджаном, а Армении с Ираном выглядит противоестественно. А торговля между Израилем и Азербайджаном уже достигла миллиардных оборотов. Согласно западным СМИ, данное стратегическое сотрудничество, позволяет Моссаду работать в иранском направлении с территории Азербайджана. Меж тем, как США делают это с территории Армении.

"Конечно, приобретение Азербайджаном израильского оружия вызывает крайнее недовольствов Армении. И это на фоне того, как стратегический союзник Армении -Россия продаёт Азербайджану оружия в три раза больше чем Израиль. При этом, мы готовы продавать те же виды вооружений и Армении. Понятно, что оружие - далеко не единственная сфера разногласий между Ереваном и Иерусалимом.Однако, в свете успешности недавнего успешного визита делегации МИД Армении, есть надежда на успешное преодоление этих разногласий", - подытожил Эскин.

В интервью The JerusalemPost, находящийся с визитом в Израиле замглавы МИД Армении Григор Ованнисян заявил, что стремление Армении прекратить израильские поставки вооружений Азербайджану никоим образом не являются условием для улучшения отношений с Израилем. При этом, он подчеркнул, что Ереван также не исключает возможности сотрудничества с Израилем в области обороны.

Израиль официально поставляет оружие Азербайджану с 2012 года. Согласно последним данным отдела оборонного экспорта Министерства обороны Израиля, 13% от общего израильского экспорта вооружений в $9,1 млрд. в 2017 году пришлось на Азербайджан. Тем самым Азербайджан занял третье после Индии и Вьетнама место среди импортеров израильских вооружений. Таким образом, Израиль является вторым после России партнером Азербайджана на мировом оружейном рынке, лишь на миллиард уступая общим российским оборонным контрактам с Баку в $5 млрд.