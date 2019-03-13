Среда, 13 Марта 2019 19:57

АрмИнфо. Инициатива, с которой, судя по последним заявлениями премьера Никола Пашиняна, готовится выступить Армения, способна привести к коренному перелому в карабахском переговорном процессе, причем, вне зависимости от степени успешности ее реализации. Подобное мнение выразил АрмИнфоэкс-министр иностранных дел Республики Арцах, независимый аналитик АрманМеликян.

На состоявшемся 12 марта совместном заседании Советов безопасности Армении и Арцаха премьер-министр Армении Никол Пашинян обозначил собственную готовность последовательно продвигать идею возвращения Арцаха в переговорный процесс. По его словам, этот вопрос был и будет одним из ключевых в повестке обсуждений с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"Премьер-министр Армении, фактически, ожидает от Ильхама Алиева согласия на полноценное участие Арцаха в переговорном процессе. Более того, заявив, что предстоящая первая официальная встреча с президентом Азербайджана не будет иметь повестки, Пашинян тем самым продемонстрировал стремление отказаться от мадридских принципов. Иными словами, озвучил заявку на формирование новой переговорной повестки", - подчеркнул он.

В результате, по прогнозам Меликяна, Алиеву остается, либо немедленно отвергнуть предложения армянского коллеги, вернувшись к тактике провоцирования военных инцидентов на передовой, либо же взять паузу в два-три месяца для изучения новых подходов Еревана и представления собственной ответной позиции.

При этом, по его оценкам, в случае отсутствия у Еревана необходимой юридически- правовой и дипломатической программы, посредством которой станет возможно обеспечить полноценное участие арцахских переговорщиков в процессе, переговоры неминуемо вновь окажутся в тупике. И это вне зависимости от реакции Баку. Более того, в этом случае, по прогнозам аналитика, Ереван может быть обвинен в целенаправленном торпедировании переговорного процесса. Однако, при правильной постановке проблемы и определении возможных путей ее разрешения, подобного сценария, по мнению Меликяна, вполне можно будет избежать.

Отметим, что в качестве еще одного приоритета Еревана премьер Пашинян 12 марта определил уточнение представленных посредниками трех принципов: права народов на самоопределение, территориальной целостности государств и неприменения силы, и их 6 элементов. "Интерпретация Азербайджана этих принципов и элементов для нас не приемлема. Конечно, мы тоже можем по-своему их интерпретировать, но это нецелесообразно, поскольку для нас приоритетом является не полемика, а обеспечение эффективных переговоров. Поэтому в основе переговоров должны лежать положения, не оставляющие места для различных интерпретаций. Следовательно, в предстоящих переговорах основной акцент должен быть поставлен на разъяснении этих 3 принципов и 6 элементов. Мы готовы и к такому разговору", - заявил Пашинян.