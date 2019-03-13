Среда, 13 Марта 2019 19:44

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян 13 марта принял делегацию действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно источнику, Саркисян отметил важность работы и роли ОБСЕ не только как главной структуры, занимающейся урегулированием нагорно-карабахского конфликта, но и платформы для обеспечения безопасности посредством диалога, доверия и сотрудничества.

В свою очередь Лайчак, отметил, что южнокавказский регион занимает важное место в повестке ОБСЕ, подчеркнув, что делегация здесь для того, чтобы поддержать Армению в выполнении взятых на себя обязательств в миротворческом процессе.

Президент Республики Армения и Действующий председатель ОБСЕ обменялись мнениями об эффективности деятельности ОБСЕ, задачах, стоящих перед организацией, и приоритетах словацкого председательства в организации.

Собеседники коснулись двухсторонних отношений между Арменией и Словакией, отметив, что две страны имеют широкую повестку сотрудничества в различных сферах и подчеркнули активную работу по полной реализации имеющегося потенциала.