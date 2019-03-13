Среда, 13 Марта 2019 19:39

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 13 марта принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

Как сообщает пресс-служба парламента, Мирзоян выразил надежду на то, что ОБСЕ под руководством Лайчака будет продолжать свои усилия по содействию международной безопасности, верховенству закона и прав человека. Он выразил готовность от имени Национального Собрания поддержать эту повестку. Глава законодательного органа выразил благодарность миссиям ОБСЕ / БДИПЧ и ПА ОБСЕ в 2018 году за наблюдение за парламентскими выборами, проведенными в нашей стране в декабре, и беспристрастные оценки.

Коснувшись урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Мирзоян заметил, что Армения придает большое значение усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ в качестве единственного международно-признанного посреднического формата. Глава парламента особо подчеркнул необходимость участия представителей Арцаха в переговорном процессе.

В свою очередь Лайчак отметил, что как действующий председатель ОБСЕ берет на себя обязательство приложить усилия в деле мирного урегулирования карабахского конфликта, добавив, что необходимо работать над укреплением взаимного доверия. В этом контексте он подчеркнул роль парламентской дипломатии как фактора, способствующего мирному урегулированию конфликта.

Спикер Национального Собрания отметил, что урегулирование конфликта является двухсторонним процессом, и для установления мира важна воля народов и правительств данных стран. По его словам, в ответ усилия по достижению мира Армения ожидает от азербайджанской стороны аналогичного подхода. Мирзоян выразил позитивное отношение к платформе парламентской дипломатии для более эффективного решения конфликтов.

Спикер также заявил, что следует участить визиты сопредседателей Минской группы и экспертов в Арцах для ознакомления с вопросами на месте.

В ходе встречи стороны коснулись частых контактов законодателей на международных парламентских площадках и обмена опытом.

Касаясь армяно-словацких двусторонних отношений, стороны подчеркнули потенциал для углубления сотрудничества, что будет в значительной степени способствовать созданию посольства Словакии в Армении.