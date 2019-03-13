Среда, 13 Марта 2019 19:19

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян 13 марта встретился с членами мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

В ходе встречи была обсуждена деятельность офиса Омбудсмена, в частности, работы, направленные на предотвращение пыток, защиту прав женщин и детей, людей, имеющих психические болезни, лиц с инвалидностью.

Были обсуждены также вопросы, касающиеся свободы проведения мирных митингов, в частности, события весны 2018 года, а также деятельность офиса Омбудсмена в эти дни. Содокладчики по мониторингу ПАСЕ высоко оценили работу офиса Омбудсмена и выразили готовность продолжать дальнейшее эффективное сотрудничество.

Арман Татоян в свою очередь выразил готовность продолжать активное сотрудничество в последовательном укреплении демократических институтов в Армении.

Результаты мониторинга ПАСЕ в Армении будут представлены в отдельном докладе.