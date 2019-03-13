Среда, 13 Марта 2019 19:14

АрмИнфо. Более 40 армянских ресторанов и 3 кулинарные школы примут участие в гастрономическом фестивале Gout de France, которое стартует в Армении с 18 марта. Об этом в ходе пресс-конференции 13 марта сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакот, подчеркнув, важность проведения мероприятия, которое созвучно с открытием сезона Франкофонии в Армении.

Отметим, что гастрономический фестиваль Gout de France- <Вкус Франции> с 2014 года проводится в 150 странах мира, объединяя вокруг себя более 5000 тысяч лучших шеф- поваров, представляя французскую кухню. Армения ежегодно принимает участие в этом фестивале.

В своем слове Лакот подчеркнул, что французская кухня является неотъемлемой частью культуры и системы ценностей этой страны. < Для Франции гастрономическая сфера имеет экономическое преимущество, но для нас эта область имеет также же социальную значимость>,-сказал посол Франции, напомнив, что знаменитая французская кухня внесена в составляемый ЮНЕСКО список Всемирного нематериального культурного наследия человечества.

<Мы не ограничиваемся тем, что находится в нашей тарелке, для нас большое значение имеет подача блюда, его подход. И самое главное именно эта трапеза создает атмосферу тепла, собирая вокруг себя близких и родных людей. И эти ценности мы хотим разделить также с Арменией, поскольку она и Франция являются теми странами, которые имеют большой потенциал в этой сфере, странами, предпочитающими качественный продукт. Для армян, как и французов кулинария - больше чем прием пищи, имеющий глубокий воздействие на социальные и семейные традиции>,- добавил посол, выразив признательность за большой интерес ресторанов Армении к французской кухне.

Дипломат также со стороны посольства Франции выразил готовность содействовать успешной реализации намеченной программы, которая стартует с 18 марта в Гюмри, а 20 марта в Ереване. <Мы признательны, что в этом году желание принять участие в фестивале выразили 6 ресторанов города Гюмри, и еще один ресторан города Дилижан. Отличительной особенностью фестиваля в этом году является то, что он будет проводиться за пределами посольства Франции и армянской столицы, в частности - 18 марта в образовательном центре <Богоматерь Армении> в Гюмри, а 20 марта во Французско-Армянском профессиональном центре>,-пояснил Лакот, подчеркнув, что главной целью гастрономического фестиваля является обучение и совершенствование профессиональных навыков шеф-поваров. Армения была признана страной, которая полностью соответствует этой системе ценностей, подытожил посол.