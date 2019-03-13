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АрмИнфо. В одном из домов села Аршалуйс полиция Армении обнаружила большое количество незаконного оружия. Об этом сообщает пресс- служба полиции.
Согласно источнику, в частности, было обнаружено два автомата Калашникова АК-74, гранаты, противотанковые гранаты, пулемет, большие количество пуль и др. Проводится предварительное следствие.
Отметим, что в селе Аршалуйс до ареста проживал генерал Манвел Григорян. Генерал обвиняется в присвоении чужого имущества, хищении в особо крупных размерах, хранении оружия и боеприпасов.
|Артак Зейнялян и содокладчики ПАСЕ по мониторингу в Армении обсудили борьбу с коррупцией в Армении
|Маилян: Предложения и принципы, находящиеся на переговорном столе в течение последних 27 лет устаревшие и нуждаются в пересмотре
|Никол Пашинян и действующий председатель ОБСЕ подчеркнули необходимость совместного решения проблем, стоящих перед организацией
|Маилян: Участие Арцаха в переговорном процессе не ставится в качестве предусловия Арменией
|Степанакерт: На встрече с Действующим председателем ОБСЕ не поднимался вопрос проведения Азербайджаном широкомасштабных военных учений
|Маилян: Действующему председателю ОБСЕ были представлены обоснования причин участия Арцаха в переговорном процессе в качестве третьей стороны
|Прогноз: Взаимодействие с Израилем позволит Армении изменить региональный баланс сил в свою пользу
|Прогноз: Инициатива Никола Пашиняна способна привести к коренному перелому в переговорном процессе
|Военнослужащие из Армении, осуществлявшие миротворческую миссию в Афганистане, вернулись на родину
|Министр обороны Армении и глава оборонной комиссии Сейма Литвы обсудили перспективы сотрудничества
|Президент Армении и действующий председатель ОБСЕ обменялись мнениями об эффективности деятельности ОБСЕ, задачах, стоящих перед организацией
|Спикер парламента Армении и действующий председатель ОБСЕ обсудили возможности мирного урегулирования карабахского конфликта
|Содокладчики ПАСЕ по мониторингу в Армении встретились с Омбудсменом РА
|Более 40 армянских ресторанов и 3 кулинарные школы примут участие в гастрономическом фестивале Gout de France
|В одном из домов села Аршалуйс полиция Армении обнаружила большое количество незаконного оружия
|Эдмон Марукян: Впервые новые власти Армении выступили с четким посланием по арцахскому вопросу
|Мэрия Еревана вынуждено приостановила демонтаж кафе близ Театра оперы и балета из-за протестов работников
|Армения потеряла еще одного борца за свободу – скончался рок-музыкант Арег Назарян
|В Ереване проходит встреча действующего председателя ОБСЕ с главой МИД Арцаха
|Зурабишвили: Армению и Грузию связывает общее видение будущего
|Гагик Царукян: Перед законом все люди равны, и первыми обязаны отвечать те люди, которые занимают определенное положение в обществе
|Глава ППА: Подорожание газированных напитков и сигарет неприемлемо
|На сайте Америабанка за считанные минуты можно в онлайн режиме заключить ОСАГО-договор
|Андраник Кочарян: Парламент Армении высоко ценит взаимовыгодное и взаимодополняемое сотрудничество и уровень диалога с НАТО
|Гагик Царукян: Мы против сокращений и оптимизации в госсекторе
|Саломе Зурабишвили: Для нас важно, чтобы региональные конфликты не перемещались на территорию Грузии
|Глава партии "Процветающая Армения": Для экономической революции нужно создать условия
|ППА: В отношениях с Россией нам не нужны тосты, мы должны предпринимать конкретные действия для углубления сотрудничества
|Гагик Царукян: Последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ было односторонним
|Содокладчики по мониторингу ПАСЕ и Никол Пашинян обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
|В Ереване открылась фотовыставка "Крымская весна: 5 лет в родной гавани"
|Президент Армении продуктивно оценивает переговоры с грузинским коллегой
|Мнацаканян: Пашинян не подразумевал изменения Мадридских принципов в своем выступлении на заседании Совбеза 12 марта
|Ереван занял 170-ое место в рейтинге лучших городов для жизни
|Лайчак: Словакия рассматривает вопрос открытия посольства в Армении
|Начался демонтаж кафе близ Театра оперы и балета
|Мнацаканян: Проведение Азербайджаном широкомасштабных военных учений не способствует укреплению в регионе атмосферы доверия и безопасности
|Мнацаканян: Работа по организации встречи руководителей Армении и Азербайджана продолжается
|Мнацаканян: В регионе ОБСЕ не может быть серых зон, остающихся недосягаемыми для международных правозащитных структур
|Источник: резолюция Европарламента против "Северного потока - 2" не повлияет на проект
|Экс-казначей Ватикана приговорен к 6 годам лишения свободы за педофилию
|Лайчак: Любое изменение формата переговоров по карабахскому урегулированию должно быть приемлемо для всех сторон
|Президент Грузии почтила память жертв Геноцида армян в Османской Турции
|Лайчак о поставках словацкого вооружения в Азербайджан: Этот вопрос закрыт
|Расходы Китая на научные исследования составили 2,18 проц. от ВВП страны в 2018 году
|В Исламабаде прошли туркмено-пакистанские политические консультации
|Туркменистан и Казахстан планируют создать зону приграничной торговли
|Действующий председатель ОБСЕ уклонился от вопроса относительно посещения Арцаха
|Сроки ввоза в Армению праворульных автомобилей продлеваются до 1 мая 2019 года.
|По факту гибели военнослужащего Карена Карапетяна арестован его сослуживец
|СК представил подробности смерти 19-летнего военнослужащего
|Арман Киракосян и Алан Дункан обсудили вопросы армяно-британского сотрудничества
|МИД России предупреждает российских граждан с армянскими корнями при планировании поездок в Азербайджан взвешивать риски
|ИНЕКОБАНК запустил свой новый современный веб-сайт
|МИД Азербайджана: Если Армения проводит заседание Совбеза в Степанакерте, то не остается необходимости в привлечении к переговорам армян Нагорного Карабаха
|Гагик Асланян назначен начальником управления авиации вооруженных сил Армении
|Президент РА подписал проект поправок в законе "О лицах, не прошедших обязательной воинской службы"
|Швейцарская компания Hoffmann-La Roche согласилась снизить цены на лекарственные препараты для больных раком в Армении
|Агаси Киракосян освобожден от должности заместителя начальника полиции Армении
|Погиб военнослужащий ВС Армении
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