Среда, 13 Марта 2019 19:02

АрмИнфо. То, что заседание Cоветов национальной безопасности Армении и Арцаха прошло в Степанакерте является важным посылом, особенно, если учесть, что оно прошло после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом 13 марта в беседе с журналистами заявил глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

Он отметил, что в выступлении премьер-министра Никола Пашиняна присутствовали четкие месседжи и акценты. "Мне кажется, что впервые новые власти Армении выступили с четким посланием по арцахскому вопросу. Это был своеобразный месседж международному сообществу и Азербайджану. Все эти посылы для внешнего пользователя", - подчеркнул Марукян.

Депутат не стал связывать больших надежд с предстоящей встречей между премьер- министром Армении и президентом Азербайджана. "Думаю, не стоит связывать с этой встречей особых надежд. Но мне кажется, что армянская сторона должна приложить все усилия для возвращения Арцаха за стол переговоров. Мы должны постоянно поднимать этот вопрос на международных дипломатических и парламентских площадках. Азербайджан по доброй воле никогда не примет подобное решение", - заключил Марукян.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении на совместном заседании Совбезов РА и Арцаха вновь подчеркнул необходимость возвращения Арцаха за стол переговоров. Другой приоритетный вопрос, по словам Пашиняна, в том, принимает ли правительство Армении в качестве основы переговоров представленные посредниками три принципа (право народов на самоопределение, территориальная целостность государств и неприменение силы) и 6 элементов (в том числе, передачу подконтрольных армянской стороне территорий Азербайджану, возвращение беженцев в эти районы, отсроченный референдум по статусу Нагорного Карабаха, ред.). Премьер заметил, что в данных вопросах есть различные интерпретации, и в следующих переговорах основной акцент должен быть поставлен на разъяснении этих 3 принципов и 6 элементов.

И наконец, Пашинян отметил, что важным моментом, является вопрос подготовки народов к миру. По словам премьера, подготовка народа к миру должна быть двухсторонней.