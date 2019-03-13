Среда, 13 Марта 2019 18:59

АрмИнфо. Мэрия Еревана вынуждено приостановила демонтаж кафе близ Театра оперы и балета из-за протестов работников.

Акции протеста начались 13 марта у здания Оперного театра в связи с демонтажными работами мэрии Еревана, направленными на восстановление зеленых зон на театральной площади.

Протестующие требовали от мэрии приостановить демонтаж, заявив, что десятки людей могут остаться без работы. Они призвали городские власти войти в положение владельцев кафе и их сотрудников.

<Нас никто не слушает, власти поставили печать и продвигают свой проект. Озеление города не является первостепенным вопросом. Десятки

людей завтра окажутся безработными>,- заявляли владельцы и сотрудники кафе.

В результате акций протеста демонтажные работы на время были прекращены. Однако префект ереванской общины Центр Виктор Мнацаканян заверил, что, несмотря на протесты, работы по демонтажу кафе будут продолжены.

При этом он сообщил, что сегодня в 18:00 состоится встреча с протестующими. "После сегодняшней встречи мы обсудим наши дальнейшие действия",- заявил Мнацаканян, назвав поведение протестующих провокационным.

Меж тем, пресс-секретарь мэрии Акоп Карапетян на своей страничке в Facebook, что все действия столичной администрации осуществляются в рамках закона. "Мы своевременно предупредили владельцев и сотрудников кафе о демонтажных работах",- напомнил он.

Акопян также выразил скептицизм относительно заявлений владельцев и сотрудников кафе о том, что в результате действий мэрии сотни людей останутся без работы. "Тем не менее, мэрия готова предоставить этим людям другие территории для осуществления своей деятельности",- написал Карапетян.